Atlético-MG x Palmeiras, pelo Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético Mineiro e Palmeiras fazem um duelo de opostos nesta quarta-feira (18), às 15h, no Sesc Venda Nova, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Galo está na 17° colocação, com 12 pontos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, precisando vencer para se afastar do Z-3. Por outro lado, o Verdão é o líder da competição com 27 pontos somados e precisa garantir o primeiro lugar para ter o mando de campo no mata-mata.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Atlético TV, no Youtube.