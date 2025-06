Annaysa projeta clássico na final da Liga Feminina do Peru

Em sua primeira temporada com a camisa do Alianza Lima, a atacante brasileira Annaysa está na reta final da preparação de um confronto gigante. Isso porque, na próxima quarta-feira (18), começa a decisão do Campeonato Peruano Feminino onde o Alianza enfrentar seu histórico rival, o Universitario, no jogo de ida da decisão nacional.

O Alianza Lima, por sinal, garantiu a vaga após vencer as duas partidas da semifinal contra outro grande adversário na história do futebol local, o Sporting Cristal. No jogo de volta, aliás, Annaysa teve papel relevante ao sofrer o pênalti que abriu o placar e ainda marcar o segundo gol da vitória.