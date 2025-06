Al Ain x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou a vez de dois grandes times do futebol entrarem em campo pelo Mundial de Clubes da Fifa 2025. Al Ain e Juventus se enfrentam na próxima quarta-feira (18), às 22h (horário de Brasília), no Audi Field, em Washington, D.C., nos Estados Unidos. O duelo abre os trabalhos do Grupo G, que ainda conta com Manchester City e Wydad Casablanca, prometendo fortes emoções logo na primeira rodada.

A Juventus chega pressionada após mais uma temporada sem títulos, buscando reencontrar seu protagonismo no cenário internacional. Já o Al Ain, bicampeão da AFC Champions, aposta em um elenco entrosado e na força coletiva para surpreender. Em campo neutro e com grande expectativa dos torcedores, o jogo será decisivo para quem deseja largar na frente e sonhar com as oitavas de final.