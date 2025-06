Veja quanto o Botafogo lucrou com vitória sobre Seattle Sounders pelo Mundial

Alvinegro supera o adversário norte-americano por 2 a 1, no Lumen Field, e agora encara o PSG, atual campeão da Champions League / Crédito: Jogada 10

O Botafogo venceu o Seattle Sounders, neste domingo (15), por 2 a 1, em sua estreia pelo Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, em um duelo bem disputado. Assim, o Alvinegro arrecadou 2 milhões de dólares (R$ 11,1 milhões na cotação atual) com o resultado no Lumen Field, segundo o regulamento da Fifa. Afinal, de acordo com a entidade, cada vitória na fase de grupos dará este prêmio em dinheiro. O Glorioso, então, foi o primeiro brasileiro a conseguir tal feito, visto que o Palmeiras ficou no empate, sem gols, com o Porto. Em caso de igualdade no placar, os dois clubes levam US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhão) cada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo as leis dos Estados Unidos, parte deste dinheiro será taxado caso o Botafogo receba esta verba em território norte-americano. Por outro lado, o clube deve pedir para receber tal quantia apenas quando retornar ao Brasil e buscará encargos menores. Vale lembrar que o Alvinegro já recebeu R$ 134,45 milhões em premiações pelo desempenho na temporada, neste primeiro semestre de 2025, e agora busca avançar às oitavas do torneio da Fifa. Para isso, terá que pontuar diante dos adversários europeus. Na próxima quinta-feira (19), às 22h (de Brasília), no Rose Bowl, os comandados do técnico Renato Paiva medem forças com o Paris Saint-Germain. A equipe parisiense é a atual campeã da Champions League e goleou o Atlético de Madrid por 4 a 0 na estreia.