Vasco vira motivo de chacota em vídeo exibido pela Globo; entenda

O Vasco foi alvo de zoação pela Globo durante exibição do programa “Fantástico”, no último domingo (15). O conteúdo foi produzido por uma Inteligência Artificial e viralizou nas redes sociais. Em um determinado trecho do vídeo, um navegador demonstra empolgação ao dizer que veria o Gigante da Colina no Mundial de Clubes, que está em fase inicial de disputa.

“Aí você me quebra”, dispara o navegador.

Vale relembrar que dos quatro representantes brasileiros no Mundial de Clubes, três são os rivais regionais do Vasco. No caso, o Botafogo, o Flamengo e o Fluminense. Cada um deles, aliás, ganhou a vaga pelos títulos na Libertadores. O Glorioso é o atual campeão do torneio. O Rubro-Negro conquistou seu último troféu da competição em 2022 e o Tricolor no ano seguinte.

Globo inova e propõe adição de embaixadores nos programas esportivos

O Grupo Globo decidiu convidar ex-jogadores ilustres para serem comentaristas durante a disputa do novo Mundial de Clubes. No caso, a intenção da empresa foi chamar antigos atletas marcantes das equipes que disputarão o torneio para participar de programas do SporTV, como uma espécie de embaixadores. Assim, Loco Abreu será o representante do Botafogo, Rafinha, do Flamengo; Washington, do Fluminense; e Evair, do Palmeiras.