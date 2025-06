Torcedores do Flamengo ‘vestem’ estátua de Rocky Balboa antes de estreia

Rubro-Negros se concentram na famosa escadaria de Filadélfia e seguem em cortejo até o Lincoln Financial Field, local do jogo contra o Espérance / Crédito: Jogada 10

A poucas horas da estreia do Flamengo pelo Mundial de Clubes, os torcedores se reuniram na famosa escadaria de Filadélfia. Nela, está a tão conhecida estátua de Rocky Balboa, que foi “vestida” com uma bandeira do clube carioca. Além disso, os fãs do clube ocuparam bateram tambor e acenderam sinalizadores antes do cortejo festivo em direção ao estádio. Uma cena curiosa chamou a atenção antes da partida. Um torcedor do Flamengo tirou a bandeira da Tunísia, país de origem do Espérance, da estátua de Rocky Balboa. O local concentrava rubro-negros e é um dos principais pontos turísticos da Filadélfia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apesar da troca, não houve qualquer tipo de confronto entre torcedores de Flamengo e Espérance. O clima, aliás, é amistoso entre os estreantes no Mundial de Clubes. O Espérance chega como campeão africano e promete testar a equipe comandada por Filipe Luís. Já o Flamengo tenta apagar a lembrança da eliminação precoce em 2022 e iniciar com o pé direito a busca por um título inédito no novo Mundial. O Flamengo enfrenta o Espérance, da Tunísia, na noite desta segunda-feira, às 22h (de Brasília), no estádio Lincoln Financial Field, pela primeira rodada do Grupo D. O Chelsea, da Inglaterra, e o Los Angeles FC, dos Estados unidos, completam a chave rubro-negra no Mundial de Clubes.