Thiago Maia é alvo de clubes da MLS e tem nova chance de deixar o Inter

Internamente, o Colorado não vê Thiago Maia como uma peça inegociável. Contudo, fechar com um jogador para a posição no segundo período de contratações é uma das preferências no planejamento. Com isso, a princípio, perder um volante não é uma alternativa para o Internacional. Até porque para a primeira partida no retorno da temporada, o técnico Roger Machado, na teoria terá à disposição o próprio Thiago Maia e Luis Otávio para fazer a função de primeiro volante. Afinal, Ronaldo cumprirá suspensão contra o Vitória pelo Brasileirão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético, na última quinta-feira (12). Além disso, recentemente Fernando deixou de ser uma opção por uma grave lesão no joelho esquerdo. A previsão para finalizar a recuperação pode ocorrer somente na próxima temporada.

Tentativas frustradas de sair e alvos do Inter

Thiago Maia ficou perto de deixar o Inter em duas situações para o Santos, mas que não tiveram um desfecho positivo. Depois disso, Thiago Maia foi reintegrado ao elenco e passou a brigar pela titularidade com Bruno Henrique. A grande questão é que o camisa 29 nunca conseguiu corresponder as expectativas e retomar o seu melhor momento na equipe, que ocorreu no ano passado. O Internacional ainda estuda três possibilidades para formalizar uma investida com o intuito de formalizar uma proposta. Os alvos são Caíque, do Juventude, Elián Irala, do San Lorenzo, e Willian Arão, livre no mercado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.