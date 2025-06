Textor afirma que negócio do Botafogo com Forest não envolve Cuiabano

Dono da SAF alvinegra explica que acordo com clube inglês é por Igor Jesus e Jair e que lateral segue no Glorioso para sequência do ano

O Botafogo encaminhou as saídas de Igor Jesus e Jair, autores dos gols do triunfo sobre o Seattle Sounders, no Mundial de Clubes, para o Nottingham Forest, da Inglaterra. No entanto, houve uma mudança de planos, e John Textor, dono da SAF Alvinegro afirmou que a transação não envolve Cuiabano. O lateral, então, deve permanecer no clube para a sequência da temporada, no momento. A informação é do portal “ge”.

“Só dois jogadores estão envolvidos na negociação com o Nottingham Forest. Têm muitos rumores sobre o Cuiabano… Eles (Forest) gostam dele, o querem, mas são apenas esses dois jogadores (Jair e Igor) por agora. Foi o que falei anos atrás quando vendi Jeffinho para Lyon, temos que ser campeões para os jogadores antes de seremos campeões para os fãs”, disse.