Santos inicia reformulação no elenco para o segundo semestre

No Santos, apenas os jogadores receberam suas férias durante a pausa para o Super Mundial de Clubes. Enquanto isso, a diretoria segue trabalhando e prepara uma reformulação no elenco para o restante da temporada. De início, o Peixe prepara algumas saídas do elenco, sendo duas já confirmadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Afinal, Soteldo não faz mais parte do elenco santista. O venezuelano recebeu uma proposta do Fluminense que foi considerada vantajosa para todos os envolvidos. O atacante também desejava deixar o clube. Além disso, Leo Godoy, que estava emprestado ao Peixe, recebeu uma oferta do Independiente, da Argentina. O Athletico Paranaense, dono dos direitos econômicos do atleta, questionou se os paulistas iriam igualar a oferta, mas o Alvinegro Praiano não quis abrir conversas.

Outro de malas prontas é Julio Furch, que solicitou a rescisão unilateral de seu vínculo ao jurídico do clube e aguarda o desfecho da situação para ficar livre no mercado. Ele passou todo o primeiro semestre treinando separado, chegou a ser reintegrado por Cleber Xavier, mas decidiu deixar a Vila Belmiro.

Santos prepara mais saídas

Contudo, outros atletas também devem deixar o clube. JP Chermont e João Schmidt perderam espaço com Cleber Xavier e podem receber ofertas para sair do Santos nesta janela de transferência. Diego Pituca também estaria na mesma situação, mas já sinalizou ao Peixe que não quer ir embora neste momento.

O goleiro João Paulo, reserva imediato de Gabriel Brazão, é outro que pode ser negociado por vontade própria. Ele ainda não conseguiu engatar uma sequência na temporada e vê o titular em bom momento para brigar pela vaga. O arqueiro deve permanecer caso o companheiro receba uma oferta e deixe o Santos nos próximos dias.