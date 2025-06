Sampdoria vence e se aproxima do ‘fico’ na B da Itália

Ainda tem bola rolando na Europa pela temporada 2024/2025. Um dos times mais tradicionais da Itália, a Sampdoria deu mais um passo para ficar na Série B local. Neste domingo (16), o time de Gênova venceu em casa a Salernitana por 2 a 0, com gols de Meulesteen no primeiro tempo e Curto, no segundo. 30 573 compareceram ao Luigi Ferrareis e fizeram grande festa nas arquibancadas.

Dessa forma, a Sampdoria pode até perder por um gol de diferença o jogo da volta, que deve ser na sexta-feira (20/6). A partida contou com uma expulsão para cada lado, ambas já nos acréscismos do segundo tempo: Borini, para os donos da casa, e Stojanovic, para a Salernitana.