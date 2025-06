River Plate x Urawa Red Diamonds: onde assistir, escalações e arbitragem

Dois dos maiores clubes de seus continentes estreiam nesta segunda-feira (16/6), às 16 (de Brasília), no Mundial de Clubes da Fifa. River Plate, da Argentina, e Urawa Red Diamonds, do Japão, medem forças no Lumen Field, em Seattle, no oeste dos Estados Unidos. Ambas as equipes fazem parte do Grupo E, onde estão também a Inter de Milão, da Itália, vice-campeã da Champions League, e o Monterrey, do México.

Onde Assistir

A partida terá transmissão pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming a partir das 16h (de Brasília).