Paiva vê Botafogo sem ‘DNA’ em estreia no Mundial de Clubes

Botafogo estreia com vitória sobre o Seattle, mas técnico português fica na bronca com atuação alvinegra

“Hoje (domingo), o nosso desempenho não foi muito bom porque não ficamos com a bola, e nosso DNA é ter a bola. Sem a bola, você vê os adversários jogarem bem, e foi o que aconteceu. Eu tinha dito que eles (Seattle Sounders) sabiam o que fazer com a bola, e sofremos por causa disso”, comentou Renato Paiva, em entrevista à transmissão oficial da competição.

Apesar da vitória do Botafogo sobre o Seattle Sounders por 2 a 1 , o técnico Renato Paiva criticou a atuação do Glorioso na estreia na Copa do Mundo de Clubes, sobretudo no segundo tempo. Afinal, o Bota sofreu gol e flertou com o empate no final. O técnico português, em inglês fluente, destacou que faltou ao seu time encontrar o seu “DNA”.

O Alvinegro está na segunda colocação do Grupo B do Mundial, com três pontos. Na quinta-feira (19), o campeão da América e do Brasil enfrenta o líder Paris Saint-Germain, com a crista alta,em Los Angeles. Seattle e Atlético de Madrid estão zerados.

“Sabemos que temos que melhorar. Falamos ali no final do jogo. Vamos conversar para (conseguirem evoluir) o próximo jogo. Sabemos do nível deles. Talvez seja o melhor time da Europa. Foram campeões da Champions não é à toa. Mas precisamos melhorar algumas coisas, ficar mais com a bola. Fizemos muita ligação direta e isso não é o nosso jogo”, completou Paiva.

