Operário-PR anuncia Alex como novo técnico para sequência da temporada

Ex-meia de Coritiba, Palmeiras e Cruzeiro assume o comando do Fantasma na busca pela recuperação na Série B e acesso à elite do Brasileirão

O Operário-PR anunciou, nesta segunda-feira (16), a contratação do técnico Alex para a sequência da temporada, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ídolo de clubes como Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbahçe, assume o comando no lugar de Bruno Pivetti, demitido no domingo (15).

Dessa forma, a demissão acontece após o revés para o Athletic, por 2 a 1, pela 12ª rodada da Série B. Apesar do título paranaense, o Fantasma chegou a cinco jogos seguidos sem vencer e tenta se reencontrar na competição.