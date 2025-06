Novo diretor executivo do Vasco desembarca no Rio de Janeiro

Novo diretor executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes chegou ao Rio de Janeiro. O dirigente desembarcou nesta segunda-feira (16), no Aeroporto do Galeão, e teve um curto contato com a imprensa. Contudo, mostrou empolgação com a nova oportunidade na carreira.

Admar Lopes, de 41 anos, foi anunciado no último dia 9. Ele teve carreira de olheiro na Europa em clubes como o Porto, de Portugal, o Monaco e o Lille, da França. Contudo, estava trabalhando como diretor técnico e diretor esportivo no Bordeaux.