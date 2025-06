Nasce Richarlison Júnior, filho do atacante do Tottenham com Amanda Araújo; veja

Jogador revelou o rostinho de seu primogênito nas redes sociais junto à publicação de nascimento do primeiro filho do casal

Richarlison Júnior chegou ao mundo no último domingo (15), na cidade de Maringá, no Paraná. Filho do atacante Richarlison e da influenciadora Amanda Araújo, a criança nasceu com 3,5 kg e levará o nome do pai como forma de homenagem escolhida pela mãe. A notícia foi dada em primeira mão nas redes sociais do jogador.

O atacante celebrou a chegada do primeiro filho através de uma publicação no Instagram. “Meu amor nasceu com 3,5 kg. Muita saúde e muita fofura. Maravilhoso”. Junto à legenda, fotos do casal na maternidade, já com o bebê nos braços. Internautas, aliás, já apelidaram o recém-nascido de “pombinho” para seguir os passos do pai.