Na terra do grunge, Botafogo aumenta o volume e vence o Seattle Sounders

Adrenalina lá no alto! Seatle é a terra de Kurt Cobain, Eddie Vedder e Chris Cornell, ícones do grunge, além da cidade natal de Jimi Hendrix, que dispensa apresentações. É o local também onde os artistas do Botafogo iniciaram, de forma triunfante, a tournée pelos Estados Unidos, nesta edição do Mundial de Clubes da Fifa. Na madrugada desta segunda-feira (16), no Lumen Field, ao som de Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden e Alice in Chains, o Mais Tradicional derrotou o Seattle Sounders por 2 a 1.

O Alvinegro está na segunda colocação do Grupo B do Mundial, com três pontos. Na quinta-feira (19), o campeão da América e do Brasil enfrenta o líder Paris Saint-Germain, com a crista alta,em Los Angeles. Seattle e Atlético de Madrid estão zerados.