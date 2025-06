Na prévia da estreia do Fluminense, Renato Gaúcho confirma Cano no banco

O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, confirmou a ausência de Germán Cano entre os titulares na estreia do Tricolor no Mundial de Clubes, contra o Borussia Dortmund (ALE). Nesta segunda-feira (16/6), em coletiva prévia ao duelo, marcado para as 13h (de Brasília) desta terça (17/6), o comandante fez tal revelação, além de projetar o confronto contra os alemães.

Gaúcho confirmou que Cano está com falta de ritmo de jogo (não joga desde 29 de abril), explicando o motivo para deixá-lo no banco. A tendência é, assim, que Everaldo comece jogando e o camisa 14 entre no decorrer do prélio, que ocorrerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey.