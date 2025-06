Marlon Freitas admite jogo ruim, mas valoriza vitória do Botafogo

Volante do Botafogo afirma que atuação, sobretudo do segundo tempo, é para o time tirar muitas lições

Capitão do Botafogo, Marlon Freitas, naturalmente, enalteceu a vitória do Glorioso sobre o Seattle Sounders por 2 a 1, na estreia no Mundial de Clubes. No entanto, o volante afirmou que a atuação deixou a desejar, principalmente no segundo tempo. Assim, é para todos tirarem lições do resultado.

O Alvinegro está na segunda colocação do Grupo B do Mundial, com três pontos. Na quinta-feira (19), o campeão da América e do Brasil enfrenta o líder Paris Saint-Germain, com a crista alta,em Los Angeles. Seattle e Atlético de Madrid estão zerados. Marlon Freitas projeta:

” amos fazer uma análise mais profunda do jogo, ver os vídeos, temos que ajustar muita coisa e ajustar em cima do nosso próximo adversário, para corrigir alguns erros e não cometer no próximo jogo. Hoje conseguimos a vitória, mas pode ser que nos próximos jogos tenhamos dificuldade. Precisamos melhorar individual e coletivamente para conquistar nosso objetivo que é a classificação”, completou Marlon.

