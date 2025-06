Luis Zubeldía não é mais o técnico do São Paulo. Após reunião nesta segunda-feira (16/6), o treinador entregou o cargo a diretoria e decidiu deixar o Morumbi. O Tricolor teria convencido o argentino a permanecer após a derrota para o Vasco, pelo Brasileirão, mas alguns dias depois, o comandante entendeu que não havia como mudar o panorama da equipe no momento e pediu seu desligamento. O anúncio oficial deve acontecer em breve.

Zubeldía deixa o São Paulo depois de 85 jogos, desde abril de 2024. Foram 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Sob o comando do treinador, o Tricolor chegou às quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil do ano passado e à semifinal do Campeonato Paulista de 2025. No Brasileirão, ficou em sexto.

Já em 2025, ele levou ao São Paulo até a semifinal do Paulistão, sendo eliminado em um jogo polêmico contra o rival Palmeiras. Já na Libertadores e na Copa do Brasil, deixou o Tricolor nas oitavas de final. Contudo, o Brasileirão deixou a desejar após a equipe somar apenas 12 pontos em 12 jogos, estando a um ponto da zona de rebaixamento.

A queda de Luis Zubeldía

Depois de mais uma sequência de resultados negativos, o São Paulo viu Zubeldía colocar seu cargo à disposição, como já havia cogitado outras vezes em momentos ruins. Nas outras ocasiões, o treinador foi convencido pela diretoria a continuar. Após a derrota para o Vasco por 3 a 1, em pleno Morumbis, novamente o comandante veio a ser convencido pelos nomes fortes do clube a seguir. Contudo, alguns dias depois, o cenário mudou.

A diretoria entende que o treinador foi muito prejudicado pelo número de lesões na temporada. Afinal, Calleri, Oscar e Lucas Moura, líderes do elenco, perderam boa parte dos jogos no ano até aqui. Muitos acreditavam que o São Paulo poderia reagir após a pausa para o Super Mundial de Clubes, onde muitos destes jogadores vão retornar.