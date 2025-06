Lamine Yamal desembarca no Brasil para realizar o sonho de conhecer Neymar

A joia do Barcelona já chegou a São Paulo e, segundo o planejamento das férias, deverá encontrar o camisa 10 do Peixe nos próximos dias

Yamal vem demonstrando seu entusiasmo publicamente desde os primeiros minutos de viagem: “Chegando”, escreveu ainda no aeroporto. Ainda de acordo com o ‘The Athletic’, o encontro com o craque brasileiro ainda não tem data ou local definidos, mas deve acontecer nos próximos dias.

O atacante Lamine Yamal desembarcou em São Paulo nesta segunda-feira (16) para passar parte de suas merecidas férias no Brasil. Mas engana-se quem acha que a escolha pela capital paulista foi em vão. Isso porque o principal motivo da vinda do astro do Barcelona tem nome e veste a camisa 10 do Santos: Neymar Jr.

Vale destacar que o camisa 10 santista também está de recesso devido à pausa no calendário nacional para realização do Mundial de Clubes Fifa. Como de costume, o astro passou o final de semana na mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, mas já retornou a São Paulo para participar de um evento na Vila Belmiro.

Admiração de longa data por Neymar

Lamine nutre uma admiração profunda pelo camisa 10 desde as primeiras ligações com o futebol. Em entrevista à CNN no início deste ano, o espanhol relembrou sua reação ao ver o brasileiro em campo pela primeira vez, quando ainda atuava pelo Santos.

“Eu tinha cinco anos quando vi Neymar pela primeira vez no Santos, e depois sete quando o vi pessoalmente no Camp Nou. Incrível vê-lo jogar pelo Barcelona. Messi também era incrível, mas, para mim, o Neymar tinha algo totalmente diferente. Sempre foi meu ídolo. Uma estrela e uma lenda do futebol”, disse à época.

Em julho de 2024, Yamal chegou a publicar uma foto vestindo a camisa do Santos com o nome e o número do craque. Ele, inclusive, recebeu um convite oficial para conhecer a Vila Belmiro: “Esta camisa é mesmo histórica, Lamine. Vamos te presentar com o novo Manto Sagrado. Se você preferir, poderá recebê-la em nosso estádio e aproveita para conhecer o Templo Sagrado do futebol mundial durante suas férias”, escreveu o Peixe ao entregar o uniforme.