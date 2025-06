Júnior Santos comenta interesse do Botafogo e analisa situação no Atlético

Jogador chegou ao Galo no início desse ano, após se destacar no Alvinegro e ser artilheiro da Libertadores em 2024

“Minha cabeça está aqui no Galo. Vi as notícias sim (do interesse do Botafogo). Acho que foi algo interno, não chegou tanto em mim. Fico feliz pelo carinho que tenho lá no Botafogo. Tenho boas amizades lá. Saí pela porta da frente. Sei que eles têm um carinho por mim também. Fico feliz que por onde eu passo, deixo boas impressões”, disse.

Júnior Santos, atacante do Atlético Mineiro, virou alvo do Botafogo, seu antigo clube, para a janela extra neste meio do ano. O jogador, que completou sete partidas pelo Galo na vitória contra o Internacional na última semana , e agora não pode mais defender outra equipe da Série A, comentou sobre o interesse do Alvinegro.

O atacante sofreu com lesões musculares seguidas no início desta temporada. No entanto, Júnior Santos voltou a ter uma sequência de partidas e busca se firmar na equipe. Dessa forma, ele agradece a confiança do Atlético no trabalho dele.

“Fico feliz pelo Atlético, pela postura do clube tanto de ter me contratado quanto de ter confiado em mim na minha permanência aqui. Sou um cara que trabalho muito. Passei por algumas dificuldades no início do ano, mas todos sabem do meu potencial. Sei que vou dar muitas alegrias também a essa torcida”, afirmou.

Vale ressaltar, portanto, que o jogador foi artilheiro da última edição da Libertadores pelo Botafogo, com 10 gols. Em janeiro deste ano, o Atlético contratou o atacante por 8 milhões de dólares, ou seja, cerca de R$48 milhões. Pelo Galo, Júnior Santos soma dois gols até o momento.