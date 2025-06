Jornalista inglês afirma preferência por jogo beneficente ao Mundial de Clubes

O Bayern de Munique abriu o Mundial de Clubes com uma goleada histórica sobre o Auckland City, da Nova Zelândia. O placar de 10 a 0 gerou debates nas redes sociais sobre a qualidade do torneio e a presença de determinadas equipes.

Mesmo assim, Thom Gibbs, colunista do jornal inglês The Telegraph, fez inúmeras críticas ao torneio da Fifa. Em determinado momento, ele afirmou que preferiu assistir a um jogo beneficente no mesmo horário da estreia do time alemão. Quando o Bayern marcou 4 a 0 ainda no primeiro tempo, o comentarista trocou de canal.