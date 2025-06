Inter estuda três cenários para formaliza investida por um volante

Alguns clubes como Grêmio e Vasco demonstraram interesse na contratação de Caíque. O maior rival do Inter chegou a ter um avanço inicial pelo jogador, mas depois preferiu recuar nas tratativas, pois o Juventude pediu um valor acima de R$ 5 milhões para liberá-lo imediatamente. Com uma eventual desistência do Tricolor Gaúcho, na teoria o Colorado teria grande concorrência em fechar com o jogador, que está na reta final de contrato com o Jaconero.

Elián Irala é um antigo alvo do Internacional. O clube gaúcho tentou fechar com o meio-campista argentino no início da temporada, mas não houve um acerto financeiro com o San Lorenzo, da Argentina. O “Ciclón” deseja pelo menos quatro milhões de dólares (pouco mais de R$ 22 milhões na cotação atual) para abrir negociações na janela que tem início no dia 10 de julho. Willian Arão está livre no mercado após o término do seu vínculo com o Panathinaikos, da Grécia. Apesar da vantagem de não precisar desembolsar uma quantia a outro clube para fechar com o jogador, o salário pode ser um empecilho. Afinal, se estima que sua remuneração gire em torno de R$ 1 milhão.

Inter estipula altos valores para vender zagueiros

O Internacional tem conhecimento sobre a necessidade em negociar alguns de seus jogadores para aliviar sua condição financeira. A previsão orçamentária é conseguir um lucro de R$ 160 milhões em vendas. Os dois zagueiros titulares estão suscetíveis a receber propostas. Vitão é desejo de clubes europeus já há algum tempo e o Colorado entende que o valor ideal para liberá-lo seja 12 milhões de dólares (cerca de R$ 66 milhões na cotação atual).

Além disso, o Cruzeiro já sinalizou a vontade em contratar Victor Gabriel. A princípio, o Inter não tem desejo em reforçar um eventual concorrente no futebol brasileiro. Mesmo assim, o clube gaúcho estabeleceu 10 milhões de dólares (cerca de R$ 55 milhões na cotação atual) como a quantia para negociá-lo.