Fluminense x Borussia Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

O Fluminense fará sua primeira partida no Mundial de Clubes da FIFA 2025 na próxima terça-feira (17 de junho), às 13h (horário de Brasília). O duelo diante do Borussia Dortmund ocorrerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e marcará a abertura do Grupo F. Além dos brasileiros e dos alemães, o grupo também inclui Ulsan HD, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Veja aqui o Raio-X do Borussia Dortmund

O Tricolor das Laranjeiras chega como um dos integrantes do G6 do Brasileirão, com três vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Além disso, classificou-se para as oitavas de final tanto da Copa do Brasil quanto da Sul-Americana. Exceto por Soteldo, que desfalcará a equipe por toda fase de grupos devido à uma lesão muscular grau 2, o técnico Renato Gaúcho contará com elenco completo. Renato Gaúcho, aliás, já tem o elenco completo à sua disposição nos Estados Unidos. Jhon Arias se juntou à delegação tricolor após defender a seleção colombiana na última Data-Fifa. A lista de inscritos inclui nomes como Fábio, Thiago Silva, Martinelli, Ganso, Arias, Cano e Soteldo — embora este último esteja em tratamento intensivo. Segundo o clube, o venezuelano tem realizado sessões de fisioterapia em três períodos diários e seguirá com a delegação para Nova Jersey.

Em entrevista recente, Martinelli destacou a importância da estreia: “Temos que ter total atenção. Já começamos a ver um lance ou outro dos outros times para conhecer as características. Esperamos jogos difíceis, mas vamos buscar os três pontos para buscar a classificação o quanto antes”. Como chega o Borussia Dortmund O Borussia Dortmund garantiu vaga no Mundial com base no ranking de coeficiente da UEFA, após participações sólidas nas últimas edições da Champions League. A equipe chegou à final da Liga dos Campeões 2023/24, mas ficou com o vice-campeonato após perder para o Real Madrid. O elenco, porém, passou por mudanças pontuais. Niko Kovac, ex-Wolfsburg, assumiu o comando técnico no lugar de Nuri Sahin e aposta na consistência de nomes como Sabitzer, Adeyemi e Guirassy — este último autor de 34 gols na temporada. A grande novidade fica por conta do jovem Jobe Bellingham, irmão de Jude, incorporado ao plantel principal. O único brasileiro do elenco é o lateral Yan Couto, que disputa vaga com Ryerson.