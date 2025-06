Filha de comentarista da Globo cita como era relação com madrasta famosa: ‘Incrível’

Filha responde com bom humor questionamentos se é fruto do antigo casamento do comunicador e atriz da emissora da família Marinho

A jornalista Lara Barth demonstrou surpresa ao vídeo em que revelava ser filha de Roger Flores, comentarista da Globo, ganhar repercussão. Uma situação que ela considera cômica são os questionamentos se ela é fruto do relacionamento do ex-jogador com a atriz Deborah Secco. O casal esteve junto entre 2007 e 2013.

“Meu pai foi casado com a Deborah Secco uns seis anos. Lembro que eles começaram a namorar quando eu tinha uns seis anos e foi um relacionamento que durou até meus 12 anos. Acho ótimo quando me perguntam essas coisas, porque eu não perco uma oportunidade de falar da minha experiência com a Deborah como madrasta”, explicou Lara.