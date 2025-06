Felipe Melo ‘prevê’ goleada de Palmeiras contra time de Messi no Mundial

“Em hipótese alguma me surpreendeu, eu esperava um Palmeiras muito forte nessa competição, não só o Palmeiras, mas todas as equipes brasileiras. Eu acho que é um carimbo para o futebol brasileiro mostrar para o mundo, para o europeu que não estamos mortos não. O futebol brasileiro é muito bom, muito temido, continua temido e só temos crescido, sem dúvida alguma”, disse.

Erros do Palmeiras

Apesar do elogio e de projetar uma goleada para a equipe do Palmeiras ainda nesta fase de grupos, Felipe Melo também levantou alguns pontos negativos da atuação do Verdão contra o Porto.

“Eu acho que para vencer o jogo, faltou fazer o gol, claro. Porque criou para isso, mas mudar o corredor de forma mais rápida para sair da pressão. Eles estavam pressionando pelo mesmo lado e isso facilitou a marcação do Porto. Outra coisa que me chamou a atenção de forma negativa, o Palmeiras perdeu alguns duelos aéreos que a gente não vê o Palmeiras perdendo no futebol sul-americano. O Porto teve oportunidades em bolas paradas que a gente não costuma ver adversários do Palmeiras tendo”, afirmou.