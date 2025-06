Enzo Fernández projeta duelo contra o Flamengo: ‘Clube muito grande a nível mundial’

Volante do Chelsea balançou as redes e foi um dos destaques na vitória sobre o Los Angeles FC, pelo grupo D do Mundial de Clubes

Um dos destaques da vitória do Chelsea sobre o Los Angeles FC , Enzo Fernández já projetou o duelo contra o Flamengo, pelo grupo D do Mundial de Clubes. O volante argentino afirmou que conhece bem o Rubro-Negro, próximo adversário na competição, e citou o tamanho da torcida rubro-negra.

O Chelsea saiu na frente no Grupo D e venceu o Los Angeles FC por 2 a 0, nesta segunda-feira, em Atlanta. Os gols dos ingleses foram do português Pedro Neto, no primeiro tempo, e do argentino Enzo Fernández, que entrou no segundo tempo e deu números finais ao placar.

Flamengo e Chelsea se enfrentam na sexta-feira, dia 20 de junho, às 15h (de Brasília), no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial.

