Empate movimentado marca estreia de Boca Juniors e Benfica no Mundial

Equipes somam um ponto cada e veem o Bayern de Munique se isolar na liderança do Grupo C

Em jogo bastante tenso, Boca Juniors e Benfica empataram por 2 a 2 na estreia do Grupo C do Mundial de Clubes. Com esse resultado, ambos os times chegaram a apenas um ponto e viram o Bayern abrir vantagem na liderança após vencer o Auckland City por acachapantes 10 a 0.

O jogo

O primeiro tempo começou travado. O Benfica manteve a posse no campo ofensivo, mas encontrou dificuldades para superar a marcação firme do Boca Juniors. Aos poucos, o time argentino passou a explorar os lançamentos longos. Em um deles, Blanco avançou pela esquerda, superou a defesa e cruzou para Merentiel marcar. Logo depois, Battaglia ampliou após escanteio desviado por Ayrton Costa. Apesar da desvantagem, o Benfica reagiu. No fim da etapa, Di María converteu pênalti sofrido por Otamendi e diminuiu.

Na segunda parte, esperava-se mais iniciativa do Benfica. No entanto, o ritmo do jogo caiu. O Boca Juniors valorizou cada interrupção, pedindo atendimentos médicos e cometendo faltas constantes. Ainda assim, o time português conseguiu empatar. Aos 84 minutos, Otamendi marcou de cabeça, mesmo com a equipe reduzida a dez jogadores após a expulsão de Belotti.

Nos minutos finais, a tensão aumentou. Figal, do Boca, também foi expulso. Os jogadores do Benfica protestaram contra o tempo de acréscimo e reclamaram que o apito final ocorreu durante um contra-ataque. Apesar disso, o placar permaneceu igual, deixando o grupo em aberto para as próximas rodadas.

BOCA JUNIORS 2 x 2 BENFICA

Mundial de Clubes 2025 – Grupo C – 1ª rodada

Data e horário: 16/6/2025, segunda-feira, 19h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, Miami (USA)

Público presente: 55.574 torcedores

Gols: Merentiel, 20’/1ºT (1-0); Rodrigo Battaglia, 27’/1ºT (2-0); Di María (P), 47’/1ºT (2-1), Otamendi, 38’/2ºT (2-2)

BOCA JUNIORS: Marchesín; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Rodrigo Battaglia, Lautaro Blanco; Ander Herrera (Tomás Belmonte, 19’/1ºT), Tomás Belmonte, Ayrton Costa, Kevin Zenón; Alan Velasco (Milton Giménez, 13’/2ºT), Carlos Palacios (Alarcón, 20’/2ºT), Merentiel (Zeballos, 20’/2ºT). Técnico: Miguel Àngel Russo.

BENFICA: Anatoliy Trubin; António Silva, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl (Belotti, 00′ 2ºT), Alvaro Carreras; Fredrik Aursnes, Renato Sanches (Kokcu, 16’/2ºT), Florentino Luís (Barreiro, 44’/2ºT); Angel Di María (Prestianni, 32’/2ºT), Pavlidis, Bruma (Akturkoglu, 16’/2ºT). Técnico: Bruno Lage.

Árbitro: César Ramos (MEX)

Assistentes: Alberto Morín (MEX) e Marco Bisguerra (MEX)

Cartões Amarelos: Alvaro Carreras, Pavlidis (BEN); Carlos Palacios, Ayrton Lucas (BOC)

Cartões vermelhos: Ander Herrera*, Figal***(BOC); Belotti (BEN)**