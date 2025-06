Di María fica na bronca com a arbitragem após empate do Benfica

Craque argentino afirmou que árbitro mexicano permitiu muitas divididas mais duras e que isso atrapalhou no nível do jogo

O Benfica correu atrás do resultado e conseguiu o empate contra o Boca Juniors na estreia do Mundial de Clubes. Os Encarnados saíram perdendo por 2 a 0, mas se recuperaram e buscaram a igualdade ao longo da segunda etapa.

Di María foi um dos construtores do empate português. O argentino descontou, de pênalti, ainda na primeira etapa. Entretanto, o craque ficou na bronca com a arbitragem do mexicano César Ramos, afirmando que o árbitro permitiu entradas mais duras, o que atrapalhou o nível do jogo.