Cruzeiro encaminha renovação de Lucas Silva

Jogador, de 32 anos, deve assinar novo vínculo após as férias

O Cruzeiro encaminhou a renovação com Lucas Silva. O volante, de 32 anos, recuperou o espaço no time neste ano e voltou a se tornar uma das principais peças. Dessa forma, chegou a um acordo com a diretoria para ampliar o vínculo até o fim de 2027, segundo a “Itatiaia”.

Lucas Silva perdeu espaço na segunda metade do ano passado. Contudo, voltou a ser um pilar após a chegada do técnico Leonardo Jardim. Afinal, em 2025 soma 20 jogos, sendo 12 como titular, e contribuiu com um gol e duas assistências.