Cherki, novo reforço do City, promete vingança contra United: ‘Quero matá-los’

Torcedor declarado do Lyon, o meia e nova contratação dos ingleses, afirmou mágoa com grande rival e faz promessa

Cherki, aliás, deixou claro que deseja “matar” o United, maior rival do City e responsável por eliminar o Lyon na última edição da Liga Europa. Ele se declarou torcedor do clube francês e prometeu vingança. A partida em questão ocorreu nas quartas de final e terminou com vitória dramática dos ingleses por 5 a 4, na prorrogação.

A reformulação no elenco do Manchester City foi prometida e, ao que tudo indica, está sendo colocada em prática. Nesta segunda-feira (16), o meia francês Cherki, grande destaque do Lyon e da seleção francesa, decidiu não poupar palavras ao comentar seu novo desafio e também uma antiga mágoa com o Manchester United.

“Estou aqui para ganhar todos os jogos. Não gostei quando o Manchester United venceu o Lyon na Liga Europa, porque sou torcedor do Lyon. Agora, quero matá-los na próxima temporada” disse o jogador.

No Manchester City, Cherki chega para ocupar a vaga deixada por Kevin De Bruyne, ídolo do clube que assinou com o Napoli, da Itália. Dessa forma, o francês revelou ter tido uma conversa direta com Pep Guardiola e destacou as diferenças entre seu estilo e o do meia belga.

“Quando falei com o Pep, ele disse que me queria muito. Foi muito claro sobre o sistema e o papel que eu teria. Ele me disse: “Quando você tiver a bola, está livre”. Isso, para mim, é perfeito” contou.