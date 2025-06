Chapecoense bate Ferroviária e se aproxima do G4 da Série B

Chapecoense e Ferroviária protagonizaram uma partida agitada na Arena Condá. O time paulista começou melhor, com mais volume e criando as melhores oportunidades. Assim, teve três grandes chances de marcar, sendo uma com Thayllon e outras duas com Netinho. Contudo, a Chape equilibrou as ações e saiu na frente do placar, aos 28 minutos, com Marcinho.

Já na etapa final, a partida permaneceu parelha. A Chapecoense ampliou logo no começo, aos sete minutos, com Marcinho mais uma vez. Entretanto, a Ferroviária deu trabalho. Dessa forma, criou novas oportunidades perigosas com Thayllon e Albano, antes de diminuir aos 37, com Juninho. Assim, o jogo esquentou na reta final, mas os catarinenses ficaram com os três pontos.

Com a vitória, a Chapecoense subiu para o sétimo lugar, com 19 pontos. Assim, encurtou a diferença para o G4 para apenas dois. Já a Ferroviária, por sua vez, está em 13º, com 15. A Chape volta a campo na próxima sexta-feira (20), às 19h (de Brasília), contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, enquanto a Ferrinha recebe o CRB, sábado (21), às 20h30, na Fonte Luminosa.