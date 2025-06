CBF detalha tabela das oitavas da Copa do Brasil

A CBF divulgou, na tarde desta segunda-feira (16), os detalhes dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, como data, horário e local. São 16 times ainda estão na disputa pelo caneco do torneio. Os jogos de ida acontecem nos dias 29, 30 e 31 de julho. Já os duelos de volta acontecerão nos dias 5, 6 e 7 de agosto.

O duelo que abre as oitavas de final será entre Botafogo e Bragantino, em uma terça-feira, dia 29 de julho, às 19 horas (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.