Camisa 10 do Espérance, adversário do Flamengo, jogou pelo Vasco; relembre

“Eles (jogadores e funcionários do Espérance) sabem bem pouco [sobre o Flamengo], por não acompanhar muito. Claro que quando você fala Flamengo, eles sabem que é um clube do Brasil, que é um clube muito grande. Agora eles estão começando a acompanhar mais. Eles perguntam dos jogadores, sempre falam. A gente vai enfrentar um time muito bom, de muita qualidade, mas no futebol tudo é possível”, disse, em entrevista à ESPN.

Na época em que jogou pelo Vasco, o meio-campista esteve em campo em 18 partidas, com dois gols e uma assistência. Dessa forma, o atleta apareceu nos cinco primeiros jogos, sob o comando do técnico Alberto Valentim, mas não conseguiu manter a regularidade entre os titulares.

“Estão doidos para jogar contra o Flamengo, acho que estão esperando mais jogar contra o Flamengo do que contra o Chelsea, por serem brasileiros. Gostam muito do estilo de futebol brasileiro, e eu acho que o jogo da estreia vai ser bom, vai ser uma grande partida e eles vão conhecer o Flamengo de fato”, completou.

Na sequência da temporada, Sasse esteve em 12 partidas, como no segundo tempo do confronto com o Serra, na Copa do Brasil, mas teve chance mesmo na semifinal do Carioca contra o Bangu.

Após a lesão de Rossi, o jogador entrou em campo sob vaias da torcida, que se incomodou com a opção do treinador. Naquele momento, torcedores pediam a entrada de Lucas Santos, xodó da época.

Por outro lado, o meia correspondeu em campo e marcou o gol da vitória, que garantiu a classificação para a decisão daquele Estadual. O outro tento com a camisa cruz-maltina aconteceu na Copa do Brasil, contra a Juazeirense, na primeira fase daquela edição do torneio mata-mata.