Çalhanoglu quer voltar à Turquia, mas Inter pede valor alto para liberá-lo

Hakan Çalhanoglu quer jogar no Galatasaray, e o clube também conta com o meia para reforçar o elenco para a temporada 2025/26. Mas a negociação ainda não foi fechada devido a um impasse com o Inter de Milão. De acordo com o jornalista turco Yagız Sabuncuoğlu, o Galatasaray já iniciou as conversas com o clube italiano, que fixou o preço em 35 milhões de euros (cerca de R$ 224 milhões) para liberar o jogador de 31 anos.

LEIA MAIS: Exclusivo! Paiva vê Mundial como chance incomparável para o Botafogo