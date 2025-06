Budweiser traz a emoção do Mundial de Clubes de 2025 para o Brasil

Marca faz diversas ações para torcedores dos clube que disputam a competição e demais amantes do futebol / Crédito: Jogada 10

Enquanto os times brasileiros se preparam para fazer história no Mundial de Clubes, a Budweiser assume seu lugar de destaque fora de campo . Assim, a marca global da Ambev prepara uma série de ativações para os torcedores. Da mesma forma que um verdadeiro camisa 10, a patrocinadora oficial da competição já tem pronto o calendário de festas. Logo, os torcedores terão um motivo a mais para festejar além dos gols de suas equipes favoritas.

Budweiser é uma marca global, presente nos maiores palcos do esporte mundial, e temos como missão fazer com que os torcedores brasileiros vivam toda a emoção do campeonato independente de onde estejam. Por isso, criamos experiências inesquecíveis que conectam futebol, música e celebração, traduzindo o que Bud faz de melhor: transformar cada momento em algo icônico", afirma Mariana Santos, diretora de marketing de Budweiser no Brasil. Bud Office e BudZone: experiência completa para torcer no Mundial Na capital paulista, o Bud Office vai ocupar o vão do famoso Prédio da Baleia com entrada gratuita. Com isso, quem precisa trabalhar, mas não quer perder nenhum lance dos jogos transmitidos em horário comercial, poderá assistir. Com wi-fi grátis, estações de trabalho com mesas e cadeiras e até mesmo uma sala de reuniões com agendamento, o espaço ainda contará com DJs, venda de produtos e ativações valendo brindes. Para saber a programação completa, fique de olho nas redes da marca. Por outro lado, no Rio, a BudZone by Village transforma o Museu do Amanhã em um festival de futebol e música entre os dias 18 e 22 de junho. Serão cinco dias de programação com shows de artistas como Gloria Groove, Ludmilla, Baco Exu do Blues, Matuê e Pretinho da Serrinha, além da transmissão ao vivo de diversos jogos

Além disso, a estrutura conta com praça de alimentação, áreas de descanso, espaços instagramáveis e ativações exclusivas. A entrada é restrita a maiores de 18 anos e os ingressos já estão à venda pelo Ingresse. Bares Embaixadas: a casa dos clubes que jogam o Mundial por todo o país Para quem quiser continuar a festa depois do trabalho e nos finais de semana, Budweiser transformará bares tradicionais em Embaixadas oficiais: diversos estabelecimentos parceiros contarão com ativações da marca como Bud na faixa, caso os times brasileiros vençam. Veja a lista com os nomes dos bares participantes aqui a partir do dia 13 de junho. A marca vai, ainda, elevar a experiência dos palmeirenses com ações na Rua Caraíbas, próxima ao Allianz Parque, a casa do time. O bar Squadra receberá um telão para a transmissão dos jogos do time. Portanto, nos dias 15 e 23, o público vai poder assistir aos jogos do verdão da rua, já que Bud fará a transmissão diretamente na fachada de um prédio. A festa fica completa com a distribuição de copos personalizados na compra de Budweiser 600mL nos bares da rua.

Bolão Bud no Zé Delivery Quem preferir torcer de casa também vai poder celebrar com Bud e ainda concorrer a prêmios. A partir do dia 14 de junho, na compra de Budweiser pelo Zé Delivery, o usuário vai poder participar do Bolão Bud. Podendo, por exemplo, opinar os placares e times ganhadores das próximas quatro partidas. Assim, ao final do campeonato, poderão ganhar prêmios como frete grátis no Zé por três meses, eletrodomésticos, cerveja grátis, e outros. Além disso, a cada rodada, quem acertar o placar exato ou o time vencedor de qualquer um dos quatro jogos, ganha frete grátis por 24 horas. Veja todas as informações sobre a mecânica e os prêmios no site oficial. Traz as Buds pra Casa

Como parte da campanha global “Traz as Buds pra casa”, Budweiser retoma sua icônica promessa que conquistou os torcedores em 2022. Da mesma forma, a torcida do time campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™ leva para casa contêineres de Bud. SERVIÇO