Botafogo já está na história. Agora, terá que defendê-la!

Sem a traquinagem dos calendários insólitos das entidades esportivas, haverá, enfim, o choque entre o atual campeão da Libertadores e o vencedor da última Champions League. Ninguém lembra mais do Mundialito do Qatar e das artimanhas que evitaram o confronto entre sul-americanos e europeus no Oriente Médio. Todo mundo só quer saber como o Botafogo, dono da América, se comportará diante do Paris Saint-Germain, equipe que vai enfileirando goleadas em embates decisivos contra grandes rivais do Velho Continente. Los Angeles, a Cidade dos Sonhos de David Lynch, será o palco deste encontro entre brasileiros e franceses. Na quinta-feira (19), a cobra vai fumar em terras californianas.

O Botafogo entrou para a história como o primeiro clube brasileiro a vencer uma partida no Super Mundial da Fifa. Agora, terá que defendê-la com unhas e dentes. E isto implica em uma estratégia conservadora e combativa. O técnico Renato Paiva precisa selecionar 11 espartanos que vão defender a Estrela Solitária neste embate de sumo importância para as pretensões do Mais Tradicional. Uma escalação para manter a cidadela intacta teria: John; Vitinho, Barboza, Pantaleão, Jair e Telles; Gregore, Barbosa, Allan e Freitas; Jesus. Três zagueiros e os dois laterais plantados na defesa. No meio, quatro volantes para congestionar o jogo. E um centroavante para reter a bola na frente.