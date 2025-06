Botafogo é finalista em Cannes na luta contra o câncer de pele

Ação do Mais Tradicional usou mancha discreta no uniforme para alertar sobre riscos do melanoma; iniciativa foi indicada em duas categorias / Crédito: Jogada 10

A união entre esporte, saúde e criatividade colocou o Botafogo e a ONG Melanoma Brasil entre os finalistas do Festival Internacional de Criatividade de Cannes Lions 2025. A campanha “O Patrocínio que Ninguém Viu” é ema parceria com as agências End to End e a Área 23. Ela concorre em três categorias: Health, Sport e PR. Durante 12 jogos da temporada, em diferentes competições, o uniforme do Botafogo carregou um detalhe quase imperceptível: uma pequena mancha posicionada na parte de trás da camisa, próxima ao número. O sinal passou despercebido por torcedores, jornalistas e até pelos próprios jogadores. Tratava-se de uma analogia direta ao comportamento silencioso e invisível do melanoma, tipo mais agressivo de câncer de pele.

O alerta veio a público após a sequência de jogos, com o clube usando suas redes sociais para lançar a hashtag #SeLigaNasCostas e reforçar a importância do check-up dermatológico. "12 jogos com essa mancha na camisa do Fogão e você não viu. O melanoma também se esconde. Faça um check-up de pele", postou o clube. O público conhecerá o resultado das premiaçõe durante o festival, nesta semana, na França. Botafogo alerta! De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o melanoma representa cerca de 4% dos casos de câncer de pele no Brasil. No entanto, é responsável por aproximadamente 75% das mortes em razão da doença. Entre 2023 e 2025, são cerca de 8.980 novos casos por ano no país. A incidência é de 4,13 casos por 100 mil habitantes.