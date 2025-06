Avanço em tratativas de rescisão entre Coutinho e Aston Villa anima o Vasco

O Aston Villa e os representantes de Philippe Coutinho avançaram nas tratativas pela rescisão de contrato e a situação anima o Vasco. De acordo com informação da mídia inglesa, faltam poucos detalhes para a confirmação do término do vínculo entre clube da cidade de Birmingham e o meio-campista. A apuração do Jogada10 é que algumas questões ainda impedem a concretização deste cenário. Entre eles, o próprio empréstimo do jogador com o Cruz-Maltino, que expiram ao fim de junho.

Isso porque o Aston Villa precisa aguardar o fim deste período de cessão do jogador ao Gigante da Colina. Até porque este vínculo está atrelado ao seu contrato com Coutinho. O técnico Fernando Diniz e o próprio camisa 10 já sinalizaram, de forma pública, o interesse pela permanência. Um dos objetivos do clube de Birmingham é aliviar a sua folha salarial, já que não conseguiu garantir a classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. O acordo entre Aston Villa e o Cruz-Maltino é pela divisão do pagamento da remuneração de Coutinho. Assim, no atual cenário, o clube de São Januário conta com um gasto mensal de aproximadamente R$ 1,5 milhão com o salário do meio-campista.