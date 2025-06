Atacante rescinde com o Corinthians e cobra mais de R$ 600 mil

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Delgado chegou ao Corinthians em março do ano passado, vindo do Danubio, para atuar nas categorias de base do Timão. Entretanto, nunca conseguiu se firmar e se destacar. O uruguaio chegou a ter oportunidades com Danilo, mas perdeu espaço com Rafael Lacerda. Depois, saiu de vez do time Sub-20 com a chegada de Orlando Ribeiro, ficando de fora da Copinha. Desde o final de 2024, o atacante trabalhava com o time Sub-18.

