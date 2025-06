Astro da NBA é flagrado com camisa autografada por Neymar

Amigo do atacante do Santos, Pedro Velasco foi quem tornou momento público. Craque também construiu amizade com outro jogador conhecido da NBA / Crédito: Jogada 10

A relação de apreço entre Neymar e jogadores da NBA é evidente. Afinal, no último domingo (15), Pedro Velasco, o amigo do craque, tornou público nas redes sociais um registro de Klay Thompson vestido com a camisa do atacante do Santos. Tal situação evidencia a mútua admiração entre as estrelas esportivas. Klay Thompson representa um dos maiores jogadores dos últimos anos da liga de basquete norte-americana e também um dos mais emblemáticos da sua geração. Ele alcançou tal posto pelo seu histórico vitorioso e proezas. Também se consolidou como um dos principais arremessadores da NBA. Inclusive, ele acumula quatro títulos da competição com o Golden State Warriors, além da presença em times das estrelas da liga. Por sinal, Klay também soma feitos impactantes como o recorde de mais pontos feitos em um único quarto na história da NBA: 37.