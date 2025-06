Arias prega respeito aos adversários do Fluminense no Mundial: ‘Campeonato parelho’

Atleta prefere não dizer que confronto com o Borussia Dortmund será entre os favoritos do Grupo F e relembra duelo com o City de 2023 / Crédito: Jogada 10

Um dos principais nomes do Fluminense nas últimas temporadas, Jhon Arias foi o último a chegar em solo norte-americano, mas está pronto para a estreia diante do Borussia Dortmund, nesta terça-feira (17), às 13h (de Brasília), em Nova Jersey. Por outro lado, o colombiano preferiu não dizer que as duas equipes são as favoritas do Grupo F e destacou as presenças de Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Ulsan, da Coreia do Sul. “Acho que é desrespeitoso (este tratamento) com os outros times. É um grupo de quatro clubes. Começar vencendo é importante, dá tranquilidade, confiança, mas não pode esquecer dos outros dois times. O jogo, a maioria deles, tem mostrado que é um campeonato muito parelho. É algo inédito, todo mundo tem esperança, vontade de fazer a melhor campanha”, disse.