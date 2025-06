Argentinos Juniors negocia contratação de sobrinho-neto de Maradona

Hernán López Muñoz, de 23 anos, pertence ao San José Earthquakes, da MLS, e vê com bons olhos o retorno à Argentina

O Argentinos Juniors está negociando a contratação de Hernán López Muñoz, sobrinho-neto de Diego Maradona, de acordo com informações do jornal argentino ‘Olé’. O meia de 23 anos pertence ao San José Earthquakes, dos Estados Unidos, e tem vínculo com o clube por mais 18 meses, o que pode dificultar um acerto imediato.

