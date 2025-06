Alexander-Arnold deve estrear como titular no Real Madrid no Mundial de Clubes

Depois de muitas temporadas sendo especulado, Trent Alexander-Arnold está no Real Madrid e prestes a fazer sua estreia no clube merengue. Recém-contratado do Liverpool, o lateral-direito começou bem nos treinos e deve ser titular na estreia do time espanhol no Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (19), contra o Al-Hilal, em Miami.

