‘Quero ganhar um título aqui’, PH revela seu objetivo no Vasco

Na última quinta-feira, na vitória contra o São Paulo no Morumbis, o lateral completou 100 jogos pelo clube

Na última quinta-feira, na vitória contra o São Paulo no Morumbis, Paulo Henrique completou 100 jogos pelo Vasco . Assim, celebrando a boa fase, PH tem como meta conquistar um título pelo clube.

O jogador, ainda, reforçou a felicidade que é defender o clube de São Januário: “Estou muito feliz, muito honrado. Vasco tem proporcionado momentos incríveis na minha carreira. Completar 100 jogos com uma camisa desse tamanho, em um clube da grandeza do Vasco, é motivo de muito orgulho para mim”.

Família de PH passou por dificuldades

Por outro lado, o atual momento feliz não faz PH esquecer o quanto caminhou par chegar onde está. O lateral perdeu o pai cedo e se tornou jogador de futebol para ajudar a mãe e as irmãs. A família passou por dificuldades.

“A minha mãe foi uma das pessoas que por ela eu saí de casa. Vivia uma situação muito complicada em casa com minhas irmãs, meu pai faleceu um pouco antes. Então por ela e pelas minhas irmãs eu saí de casa para tentar mudar a realidade da minha família. Ela sempre me apoiou. Dizia que se as coisas não tivessem bem, eu poderia voltar para casa. Ela foi e é minha referência. Tenho minha esposa, meu filho, que também são meus alicerces. Sou muito grato a minha mãe por tudo que ela fez por nós”.

Em 2023, PH teve participações decisivas na permanência do clube na Série A. Por exemplo, como no jogo contra o Botafogo, no qual marcou um belo gol de canhota. Além disso, também vale destacar a rodada final contra o Bragantino, quando deu assistência para Serginho fazer o gol da permanência.