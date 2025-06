Vasco arrecada com gols de Pec nos Estados Unidos

Gols do atacante do Los Angeles Galaxy já renderam mais de R$ 1 milhão ao clube de São Januário

Único grande do Rio de Janeiro que não participa do Mundial de Clubes da Fifa, o Vasco, ao menos, teve um motivo para sorrir neste fim de semana. Tudo por conta dos gols de um “ex”: Gabriel Pec. No sábado (14), o atacante marcou duas vezes pelo Los Angeles Galaxy, no empate diante do St. Louis City por 3 a 3, fora de casa, pela Major League Soccer (MLS), a liga profissional dos Estados Unidos. E o que isto significa? Grana para o Gigante da Colina!

Por conta de uma cláusula da venda de Pec à franquia norte-americana, os gols do atacante já renderam mais de R$ 1 milhão ao clube de São Januário. O ex-vascaíno já meteu 25 bolas nas redes desde quando chegou à terra do Tio Sam.