Thomas Müller exalta ímpeto ofensivo do Bayern de Munique

Equipe alemã estreou no Mundial de Clubes da Fifa com goleada histórica sobre o Auckland, da Nova Zelândia, neste domingo (15)

O Bayern de Munique entrou com tudo no Mundial de Clubes da Fifa 2025. No duelo deste domingo (15), a equipe alemã massacrou o Auckland City FC por 10 a 0, no TQL Stadium, em Cincinnati (EUA). Apenas no primeiro tempo, a equipe bávara fez seis gols. Após o jogo, o meia-atacante Thomas Müller destacou a força da equipe e a busca por um placar cada vez maior durante os 90 minutos.

“Jogamos bem, com seriedade e intensidade. Não demos margem para que algo diferente acontecesse. Fomos atrás de cada gol e, logo em seguida, já queríamos o próximo. Foi assim que acabamos construindo um placar tão elástico”, analisou.