Sem De La Cruz, Filipe Luís pode ter nova baixa no time titular do Flamengo para estreia no Mundial

Rubro-Negro inicia sua trajetória na Copa do Mundo de Clubes nesta segunda-feira (16) diante do Espérance, às 22h (de Brasília), na Filadélfia / Crédito: Jogada 10

Ao que tudo indica, Filipe Luís terá que recalcular as rotas de mais um setor do time titular do Flamengo às vésperas da estreia no Mundial de Clubes, nos EUA. Isso porque o lateral-esquerdo Alex Sandro não deve iniciar a partida contra o Espérance, da Tunísia, devido a sinais de fadiga muscular nas coxas. Neste contexto, a comissão deverá preservá-lo no banco de reservas. “Além de De La Cruz fora da relação da primeira partida aqui nos Estados Unidos, o lateral Alex Sandro também não deve começar jogando essa partida. Pode até ir para o banco, mas não deve ser titular na partida contra o Espérance, da Tunísia, às 22h (de Brasília) desta segunda-feira (16)”, revelou o jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O atleta tem realizado atividades individualizadas de controle de carga desde que a delegação chegou à Filadélfia. Dessa forma, ele poderá até compor o banco de reservas, mas não deverá figurar entre os titulares. A definição sobre quem ocupará a vaga no setor ainda divide o comando técnico, e Filipe Luís considera as opções de Ayrton Lucas ou até mesmo Varela — testado anteriormente na função. Exames não apontam lesão Embora Alex Sandro tenha passado por exames de imagem que não detectaram lesões, o departamento médico do clube optou por preservá-lo. “Ele vem reclamando de uma certa fadiga muscular na região da coxa, na musculatura. Passou por exame de ressonância e imagem, mas não detectou nenhuma lesão. O tempo passou, e a recuperação não chegou a 100%”, explicou Pedro Ivo. De La Cruz desfalca o meio-campo Filipe Luís também não contará com De La Cruz na estreia carioca no torneio. Isso porque o uruguaio ainda não se recuperou completamente da lesão no joelho esquerdo e foi vetado da partida. O meia, aliás, não será nem relacionado. Ele seguirá realizando atividades físicas ao longo da semana, com expectativa de retorno contra o Chelsea, pela segunda rodada.