Santos é o time que menos finaliza ao gol no Brasileirão

Nesta pausa de mais de um mês para o Mundial de Clubes da Fifa, o treinador do Santos, Cleber Xavier, terá um mês para resolver um problema que deixa o Peixe longe dos times que disputam o título do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra é a que menos chuta para o gol no torneio nacional. Os dados são do “Sofascore”.

O Santos tem uma média de apenas 2,7 disparos ao gol neste Brasileirão. Os rivais mais próximos são Juventude (3), Corinthians (3), Bahia (3,4) e São Paulo (3,4). Guilherme e Neymar são os líderes do Peixe, com 0,8 chutes certos por compromisso. Barreal (0,7) e Tiquinho Soares (0,5) aparecem na sequência.