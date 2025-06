PSG dá recital e goleia Atlético Madrid pelo Grupo B do Mundial

Pelo Grupo B, o mesmo do Botafogo, campeões da Champions arrasam o gigante espanhol com um impiedoso 4 a 0

Os gols foram de Fabián Ruiz e Vitinha, no primeiro tempo, e Mayulu na etapa final. O Atletico chegou a ter um gol, com Álvarez, mas anulado pelo VAR. E teve um jogador expulso, Lenglet.

Atual campeão da Champions League e da França, o PSG, na tarde deste domingo, 15/6, no Rose Bowl, em Los Angeles, não deu a mínima chance para o Atlético de Madrid. No jogo mais esperado da 1ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, o Paris fez uma partida impecável no primeiro tempo, semelhante ao 5 a 0 aplicado na Inter de Milão na final da Liga dos Campeões. E administrou na etapa final. Assim, goleou com autoridade: 4 a 0.

O jogo foi a partida de abertura do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o mesmo do Botafogo, que enfrentará ainda neste domingo o Seattle Sounders.

PSG dá recital no primeiro tempo

A ideia de que PSG e Atlético seria equilibrado se desfez em 20 minutos. Apesar do atleticano Álvarez, em cobrança de falta, ter a primeira chance aos dois minutos, o que se viu foi total domínio do PSG. Com toque de bola notável — lembrando o que fez no 5 a 0 sobre a Inter de Milão na final da Champions —, o campeão europeu recuperava a bola com facilidade e trocava passes na intermediária ofensiva, rondando com perigo a área dos espanhóis. O PSG chegou ao gol aos 18. Após troca de passes. Kvaratskhelia rolou para o chute de Gabri Veiga, que finalizou sem chance para Oblak. Paris 1 a 0.

O jogo estava sob medida para o PSG, que, além do toque de bola, era muito veloz nos contra-ataques. Um exemplo disso aconteceu aos 46 minutos: o Atlético estava no ataque e Griezmann finalizou, exigindo uma grande defesa de Donnarumma. Só que a resposta do PSG foi rápida — em segundos, Vitinha avançou com a bola, limpou a marcação na entrada da área e… 2 a 0.

Paris amplia no segundo tempo

Logo nos primeiros minutos, o PSG quase ampliou em uma grande jogada de Kvaratskhelia, que cortou para o meio e finalizou. Oblak ainda conseguiu desviar, e a bola explodiu na trave. O time francês administrava bem a vantagem e permanecia sempre presente no campo ofensivo.